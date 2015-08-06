重温稿-中港个股：工行将成立统一网络融资中心，开发标准化线上融资产品

路透北京8月6日 - 以市值计中国第一大银行--工商银行 周四表示，即将成立全行统一的网络融资中心，全面开发运营面向个人和法人的标准化线上融资产品，加大网络融资占比。

工行新闻发言人高志新在银监会银行业例会上称，该行注重线上和线下融资业务结合，对小微的非标准化业务也在加快创新，已在全国创立小微企业中心，提升小微企业的贷款获得率。

“工行拥有大客户，可以利用核心客户上下游做电子供应链，这也是线上的大数据产品；同时工行还借助自身平台及与第三方平台合作，基于现金流等信息，进行网商的线上贷款。”该行小企业金融业务部总经理熊燕介绍。

工商银行今年稍早发布了互联网金融品牌“e-ICBC”，介绍了去年以来推出的“融e行”直销银行，以及“融e购”电商平台和“融e联”即时通讯平台等诸多产品。而近期，该行建成立互联网金融营销中心，统筹工行互联网金融业务的营销推广和运营管理。

在直销银行方面，工行电子银行部总经理侯本旗称，工行在探索直销银行业务，并关注监管环境和同业情况，将根据变化研究调整其发展策略；但该行现在还没有打算成立直销银行独立法人。

谈到监管层近期密集发布的互联网金融相关管理办法，工行产品创新管理部总经理薛鸿建表示，在网络支付方面，相关办法有关限额和认证的规定是保障客户支付安全性和便利性平衡的考虑，会促进支付行业健康发展。

对于P2P网络借贷领域，薛鸿建表示，工行对银行开展的P2P资金存管业务还在研究阶段，其可以满足投资机构在不同市场上投资所需的资金托管业务要求。

据高志新介绍，截至6月末，工行小微企业贷款余额1.8万亿元人民币，上半年实际增加了1,065亿元，增幅6.2%，贷款客户同比增2.16万户。该行上半年新增本外币贷款6,226亿元，增幅5.6%，贷款收回移位再贷1.02万亿。

此前，中国人民银行等十部委联合发布关于促进互联网金融健康发展的指导意见，称支持互联网企业设立互联网支付机构、网络借贷平台、股权众筹融资平台等，满足中小微企业和个人投融资需求。(完)