东南亚股市：马来西亚股市创八个月来最大单日跌幅；新加坡股市收高

路透曼谷8月6日 - 马来西亚股市周四创下近八个月来最大单日跌幅，因马币下跌且外资带头抛售；同时，大多数其他东南亚股市亦下跌，因投资者考量美国可能升息的风险。

马来西亚股市 下跌1.8%，为去年12月以来最大单日跌幅。马来西亚证交所称，外资今日卖超2.61亿马币。

马币兑美元周四贬破3.9000，为17年前亚洲金融危机以来首见，因市场益发担心总理卷入的丑闻案，以及大宗商品价下跌。

泰国股市 及印尼股市 逆转前一日的升势；菲律宾股市 则中止连六日升势，反映了美国可能升息的预期升高。

越南股市 收低近1%，多数个股在上交易日急涨后下跌。

新加坡股市 收高0.17%，盘中呈区间交投。新加坡股市自周五起至下周一将休市。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 370.07 -2.89 -0.77 -9.91 410.77

新加坡 3196.66 5.27 +0.17 -5.01 3365.15

马来西亚 1694.64 -30.92 -1.79 -3.78 1761.25

泰国 1430.58 -5.78 -0.40 -4.48 1497.67

印尼 4806.56 -43.97 -0.91 -8.04 5226.95

菲律宾 7589.95 -72.60 -0.95 +4.97 7230.57

越南 601.04 -6.04 -0.99 +10.16 545.63

(完)

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