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债券 | 2015年 8月 6日 星期四 21:20 BJT

英国央行：总裁卡尼称越发接近升息时点，但时机难以预测

路透伦敦8月6日 - 英国央行总裁卡尼周四表示，越来越接近升息的时点，但确切时机难以事先预测。

卡尼指出，他个人的看法未有改变，认为何时将利率从当前0.5%开始调升，有可能在年关前后更为明朗化。

“央行首度升息的可能时点越来越接近，然而首次升息的确切时点无法事先预料，”卡尼在一场记者会上表示。

“升息将考量经济发展及前景。”

英国央行只有一名委员投票支持本月开始升息，路透调查预估则是认为有两名委员将表态支持升息。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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