英国金融市场：英镑大跌，因支持升息的央行委员较预期少且发出通胀警告

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透伦敦8月6日 - 英镑周四大跌，此前英国央行会议记录显示仅有一名决策者在会议上投票支持升息，且英行警告称，英镑升值和能源价格疲弱将使通胀在明年一段时间仍然迟滞。
许多市场人士原本臆测将有至少两名货币政策委员会(MPC)委员支持升息，所以交易商将英国央行升息时间预期从在年底前后推迟至明年2月或3月。
英国央行总裁卡尼在记者会上表示，尽管英镑持续上升，但升息的可能性大致不变。英镑贸易加权指数自2013年3月迄今累积上涨20%。不过，对英国将在今年升息的一切残存预期消失一空，驱使投资者卖出英镑。
英镑兑美元 跌至1.5481美元低位，在英国央行会议结束前报1.5600，之后英镑反弹至1.5525，日内仍下跌0.5%。欧元兑英镑跳涨0.7%，报0.7043欧元。
英国公债收益率下跌，英国股市 从稍早跌势中反弹，因英国物业和房屋建筑类股上扬。
“关键在于投票支持维持利率不变和投票支持升息的委员人数比例是8:1。这是市场焦点所在，拖累英镑全线下跌。市场原本预期至少将有两名委员支持升息，并因而在一定程度上看涨英镑，”瑞穗外汇对冲基金销售部门主管Neil Jones说，他补充说，英国央行的中期通胀预估令人失望。
尽管通胀压力偏低，但近几周经济数据强劲，英国消费者需求良好、薪资不断增长，且第二季经济增长提速，为英镑提供了支撑。
英国央行总裁卡尼之前曾表示，将在年底前后做出利率决定。
对英国升息的臆测带动英镑上涨，周三英镑贸易加权指数 触及逾七年高位，这可能加大了英国央行向前推进并最终升息的难度。
货币升值将降低进口通胀，使物价压力受到抑制。
“英国在明年初升息仍在议事日程上。升息的确切时机将取决于未来几个月出炉的经济数据的强度，”Aberdeen Asset Management首席经济师Lucy O'Carroll表示。
英债收益率骤降，10年期英债收益率 下跌约4个基点，至1.94%。10年期英债/德债 收益率差收窄约3个基点，至122个基点。(完)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计