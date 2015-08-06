英国金融市场：英镑大跌，因支持升息的央行委员较预期少且发出通胀警告

路透伦敦8月6日 - 英镑周四大跌，此前英国央行会议记录显示仅有一名决策者在会议上投票支持升息，且英行警告称，英镑升值和能源价格疲弱将使通胀在明年一段时间仍然迟滞。

许多市场人士原本臆测将有至少两名货币政策委员会(MPC)委员支持升息，所以交易商将英国央行升息时间预期从在年底前后推迟至明年2月或3月。

英国央行总裁卡尼在记者会上表示，尽管英镑持续上升，但升息的可能性大致不变。英镑贸易加权指数自2013年3月迄今累积上涨20%。不过，对英国将在今年升息的一切残存预期消失一空，驱使投资者卖出英镑。

英镑兑美元 跌至1.5481美元低位，在英国央行会议结束前报1.5600，之后英镑反弹至1.5525，日内仍下跌0.5%。欧元兑英镑跳涨0.7%，报0.7043欧元。

英国公债收益率下跌，英国股市 从稍早跌势中反弹，因英国物业和房屋建筑类股上扬。

“关键在于投票支持维持利率不变和投票支持升息的委员人数比例是8:1。这是市场焦点所在，拖累英镑全线下跌。市场原本预期至少将有两名委员支持升息，并因而在一定程度上看涨英镑，”瑞穗外汇对冲基金销售部门主管Neil Jones说，他补充说，英国央行的中期通胀预估令人失望。

尽管通胀压力偏低，但近几周经济数据强劲，英国消费者需求良好、薪资不断增长，且第二季经济增长提速，为英镑提供了支撑。

英国央行总裁卡尼之前曾表示，将在年底前后做出利率决定。

对英国升息的臆测带动英镑上涨，周三英镑贸易加权指数 触及逾七年高位，这可能加大了英国央行向前推进并最终升息的难度。

货币升值将降低进口通胀，使物价压力受到抑制。

“英国在明年初升息仍在议事日程上。升息的确切时机将取决于未来几个月出炉的经济数据的强度，”Aberdeen Asset Management首席经济师Lucy O'Carroll表示。