欧元债市：欧元区公债收益率下跌，因市场推迟对英国央行的升息预期

路透伦敦8月6日 - 欧元区公债收益率周四下跌，和全球债市走势一致，因投资者推迟对英国升息的预期，市场等待周五美国公布非农就业数据，该报告可能使美国收紧货币政策的计划复杂化。

英国央行和美国联邦储备理事会(美联储/FED)离升息更接近一步，但对投资者而言，最大的未知数是升息的准确时间。

英国央行周四会议上仅有一位委员投票支持升息，且英央行直指英镑升值对通胀带来风险。

许多市场人士原本臆测英国央行可能在今年升息，且将有至少两名货币政策委员会(MPC)委员将在这次会议上投票支持升息。交易商称，对英国央行升息时间预期推迟至明年中，在本周稍早时市场对央行升息时机的预期是更接近明年初。

本周稍早公布的一些美国经济数据好于预期，支持对美联储将在9月，而不是12月，升息的观点，但大部份投资者继续为美联储将在12月升息作准备。美国非农就业数据将在周五出炉，将是美联储决定是否很快升息的关键因素。

德债 收益率下跌4个基点，报0.72%，周三上升15个基点，主要受亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特的言论推动。他说，经济若“严重恶化”才能让他不支持在9月升息。

美国和英国10年期公债下跌4个基点，分别报2.23%和1.47%。

大部份其他欧元区公债收益率下跌1-4个基点，意大利10年期公债 收益率报1.87%，葡萄牙10年期公债 收益率报2.46%。