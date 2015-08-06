欧元债市：欧元区公债收益率下跌，因市场推迟对英国央行的升息预期

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透伦敦8月6日 - 欧元区公债收益率周四下跌，和全球债市走势一致，因投资者推迟对英国升息的预期，市场等待周五美国公布非农就业数据，该报告可能使美国收紧货币政策的计划复杂化。
英国央行和美国联邦储备理事会(美联储/FED)离升息更接近一步，但对投资者而言，最大的未知数是升息的准确时间。
英国央行周四会议上仅有一位委员投票支持升息，且英央行直指英镑升值对通胀带来风险。
许多市场人士原本臆测英国央行可能在今年升息，且将有至少两名货币政策委员会(MPC)委员将在这次会议上投票支持升息。交易商称，对英国央行升息时间预期推迟至明年中，在本周稍早时市场对央行升息时机的预期是更接近明年初。
本周稍早公布的一些美国经济数据好于预期，支持对美联储将在9月，而不是12月，升息的观点，但大部份投资者继续为美联储将在12月升息作准备。美国非农就业数据将在周五出炉，将是美联储决定是否很快升息的关键因素。
德债 收益率下跌4个基点，报0.72%，周三上升15个基点，主要受亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特的言论推动。他说，经济若“严重恶化”才能让他不支持在9月升息。
美国和英国10年期公债下跌4个基点，分别报2.23%和1.47%。
大部份其他欧元区公债收益率下跌1-4个基点，意大利10年期公债 收益率报1.87%，葡萄牙10年期公债 收益率报2.46%。
西班牙标售49亿欧元2018年、2020年和2025年到期的公债，得标利率低于之前同类公债标售的收益率。(完)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计