欧洲股市：全面下滑，Novozymes和德国邮政受业绩疲弱拖累走低

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数收低，Novozymes受季报疲弱拖累走低
* 慕尼黑再保上调盈利指引，股价攀升
* 希腊银行股反弹
路透伦敦8月6日 - 欧洲股市周四下跌，酵素公司Novozymes 和德国邮政 受业绩疲弱拖累走低，相对其他欧洲股市，英国股市的跌幅最小，因对英国升息的忧虑减弱。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.8%，报1,589.38点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下跌0.2%。
Novozymes公布第二季盈利低于市场预期，拖累股价崩跌约13%。德国邮政下调2015年盈利预估后，股价下滑。
油价走低拖累能源股 下跌。
不过，比利时金融公司KBC 大涨3%，此前公司公布盈利上升。慕尼黑再保 上涨1.5%，因公司前景改善。
英国富时100指数仅下跌0.08%，表现好于其他欧洲股指，此前英国央行公布的一连串信息，显示其不急于升息。
希腊股市 在连续三日下跌后反弹，但许多投资者降低了在希腊的敞口。
根据汤森路透StarMine提供的数据，迄今已公布季报的STOXX 600指数 成份股中，59%的企业本季业绩好于或符合预期。
英国富时100指数 收跌0.08%，报6,747.09点；法国CAC指数 收低0.09%，收报5,192.11点。德国DAX指数 收跌0.44%，报11,585.10点。(完)
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