纽约期市：原糖和阿拉比卡咖啡期货下跌，因巴西雷亚尔降至逾12年低位

路透纽约/伦敦8月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖和阿拉比卡咖啡期货周四下跌，抹去稍早升幅，因巴西雷亚尔扩大跌幅，降至逾12年低位。

ICE可可期货连跌第五日，交易员关注近月合约较远月合约贴水走宽。

巴西雷亚尔下跌，令10月原糖期货 盘中跌至10.64美分，此为2008年12月来近月合约的最低水准，该合约收跌0.06美分，或0.6%，报每磅10.70美分。

10月白糖期货 跌1.50美元，或0.4%，收报每吨343.50美元。

9月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.65美分，收报每磅1.2425美元。该合约开盘上升至7月15日来最高的1.2845美元，交易商表示，因担心咖啡豆收成低和巴西生产商没有卖出。但投资者对价格涨势获利了结，以及雷亚尔扩大跌幅，使阿拉比卡咖啡期货由升转跌。

9月罗布斯塔咖啡期货 收低13美元，或0.8%，收报每吨1,640美元。

9月纽约可可期货 收低63美元，或2%，报每吨3,057美元，此前跌至6月1日来最低3,054美元。

交易员关注近月合约较远月合约贴水扩大，出现正价差，这暗示短期供应稳定。

9月伦敦可可期货 下跌35英镑，或1.7%，收报每吨2,033英镑。(完)

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