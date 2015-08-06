纽约期市：ICE期棉跌至近五个月低位，因出口销售疲弱和技术性卖出

路透纽约8月6日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四录得近两个月最大单日跌幅，此前公布的周度出口销售报告不及预期，令期棉连跌第四日，降至近五个月来最低位。
“我原以为价格有所回落，可能带动一些(出口)业务，”MCM Inc经纪Jobe Moss说，他原本预计出口销售报告较为强劲。
“我没有想到出口销售为负，我认为，市场也没有这样想。”
美国棉花周度出口报告显示，上周净取消1.42万包2014/15作物年度棉花，主要是土耳其取消了1.03万包棉花。
报告显示，净销售12.39万包2015/16作物年度棉花。
ICE-12月棉花期货 收跌1.26美分，或2%，报每磅62.26美分，盘中跌至62.10美分低位，此为3月18日来最低，且录得6月11日来最大单日跌幅。
期货市场总成交量增加26,163口，至39,316口。数据显示，上日未平仓合约增加1,173口，总计为180,979口。
美元指数 跌0.12%；汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.62%。
交投最活跃的期棉合约 的相对强弱指标降至33.444。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)