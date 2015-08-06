美国债市：公债价格上涨，美国就业数据公布市场轧平仓位

* 交易商为美国7月非农就业报告作准备

* 油价下滑，提振30年期公债价格

* 美国股市大跌，助燃避险买盘

路透纽约8月6日 - 美国公债价格周四上涨，因谨慎的交易商在美国周五公布关键的就业报告前轧平仓位，且通胀忧虑减轻也刺激了对较长期公债的买盘。

美国政府将在周五发布7月非农就业报告，路透访查的分析师预计，上月非农就业岗位增加22.3万。

该数据预计会影响美国联邦储备理事会(FED/美联储)近十年来首次升息的时机，市场预计可能早至9月就会加息。升息会令公债价格下滑。

“这是轧平仓位操作，”CRT Capital公债策略部门主管David Ader表示，“在非农就业报告公布前，没有投资人会大举押注。”

分析师表示，油价跌至数月低点也提振了30年期公债价格。油价下滑表明通胀降低，令较长期公债价格受益，因这意味着公债利息支付仍有价值。

“通膨保值债券(TIPS)市场对在很长的一段时间内通胀是否能达到美联储设定的2%目标存疑，”美银美林美国利率策略部门主管Shyam Rajan,表示。

他指出，30年期通胀损益平衡率目前报约1.83%，显示通胀将远低于联储目标。30年期通胀损益平衡率就是30年期TIPS和传统30年期公债的收益率差。

分析师表示，美股下挫也带动了一些对公债的避险买盘。指标标普500指数 收低0.78%。

美国30年期公债价格 尾盘升25/32，收益率报2.90%，周三尾盘报2.94%。指标10年期公债价格 尾盘升10/32，收益率从周三尾盘的2.27%降至2.23%。

三年期公债价格 升2/32，收益率报1.06%，周三尾盘报1.08%。(完)

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