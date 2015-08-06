美国债市：公债价格上涨，美国就业数据公布市场轧平仓位

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
* 交易商为美国7月非农就业报告作准备
* 油价下滑，提振30年期公债价格
* 美国股市大跌，助燃避险买盘
路透纽约8月6日 - 美国公债价格周四上涨，因谨慎的交易商在美国周五公布关键的就业报告前轧平仓位，且通胀忧虑减轻也刺激了对较长期公债的买盘。
美国政府将在周五发布7月非农就业报告，路透访查的分析师预计，上月非农就业岗位增加22.3万。
该数据预计会影响美国联邦储备理事会(FED/美联储)近十年来首次升息的时机，市场预计可能早至9月就会加息。升息会令公债价格下滑。
“这是轧平仓位操作，”CRT Capital公债策略部门主管David Ader表示，“在非农就业报告公布前，没有投资人会大举押注。”
分析师表示，油价跌至数月低点也提振了30年期公债价格。油价下滑表明通胀降低，令较长期公债价格受益，因这意味着公债利息支付仍有价值。
“通膨保值债券(TIPS)市场对在很长的一段时间内通胀是否能达到美联储设定的2%目标存疑，”美银美林美国利率策略部门主管Shyam Rajan,表示。
他指出，30年期通胀损益平衡率目前报约1.83%，显示通胀将远低于联储目标。30年期通胀损益平衡率就是30年期TIPS和传统30年期公债的收益率差。
分析师表示，美股下挫也带动了一些对公债的避险买盘。指标标普500指数 收低0.78%。
美国30年期公债价格 尾盘升25/32，收益率报2.90%，周三尾盘报2.94%。指标10年期公债价格 尾盘升10/32，收益率从周三尾盘的2.27%降至2.23%。
三年期公债价格 升2/32，收益率报1.06%，周三尾盘报1.08%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计