《全球汇市》非农就业报告公布前美元下跌，英镑因升息预期推迟走软

* 美元势将连续第二周上涨

* 投资者等待美国周五公布非农就业报告

* 英镑下跌，因投票支持升息的英国央行决策者较预期少

路透纽约8月6日 - 美元兑主要货币周四在交投震荡中下跌，因美元本周处于整体上行趋势，在周五关键的美国非农就业报告出炉前，投资者调整头寸。

美元指数 下跌0.2%，但仍有望连续第二周上涨，两周累计升幅可能在0.5%左右，受一系列经济数据提振，总的来说，这些数据巩固了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在下月升息的预期。

英镑下跌，此前英国央行发出对通胀立场温和的信息，且仅有一位货币政策委员会委员在央行会议上投票支持升息，市场原本预计将有至少两位委员投票支持升息。

“本周美国经济数据良莠不齐，但整体正面，足以保持美联储在9月升息的可能性，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

投资者为周五公布的美国非农就业报告作准备，分析师预计7月非农就业岗位将增加22.3万个。周四公布的最新一周美国初请失业金人数高于之前一周，但就业市场的趋势明显是正面的。

“我们认为，如果非农就业岗位大幅增长，应该会支撑美元，特别是在联邦公开市场委员会(FOMC)委员对就业市场持续改善的关注超过了对海外问题的担忧之后，”RBS Securities汇市策略师Brian Dangerfield表示。

市场参与者也关注英国央行发出的信息。

英国央行会议上仅有一位决策者投票支持升息，且央行预计通胀率将由零水平缓慢上升，因英镑升值。这些信息直指升息可能在明年初。

英镑兑美元和欧元下挫。英镑兑美元 跌0.5%，至1.5520美元，欧元兑英镑 上涨0.7%，至0.7043英镑。

美元兑日圆 下滑0.2%，至124.67日圆，欧元兑美元 升至1.0934美元。

瑞郎兑欧元触及3月10日来最低，此前调查显示7月瑞士消费者信心降至2011年秋季以来最低。