《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 78.96 -0.86 -1.08 1875399
京东 32.81 -1.51 -4.40 9133731
新浪 40.95 +0.16 +0.39 1015097
搜狐 50.91 +0.54 +1.07 573911
网易 146.03 +0.48 +0.33 382550
百度 174.46 +1.72 +1.00 4394976
台湾
台湾积体电路 21.28 -0.33 -1.53 2884748
联电 1.78 +0.00 +0.00 99860
日月光 5.24 -0.11 -2.06 391495
硅品精密 5.32 -0.10 -1.85 1636670
和信超媒体 0.68 +0.02 +2.98 51641
友达 3.16 -0.09 -2.77 331583
中华电信 31.36 -0.22 -0.70 36403
台湾国际航电 40.71 -0.72 -1.74 1525151
香港
中国移动 64.12 -0.68 -1.05 150663
中国联通 13.70 -0.07 -0.51 99585
中国电信 54.40 -0.34 -0.62 5363
中芯国际 4.37 -0.13 -2.89 11438
电讯盈科 5.84 -0.01 -0.17 1881
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
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(整理 郑茵)