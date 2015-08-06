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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 06:38 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 78.96 -0.86 -1.08 1875399

京东 32.81 -1.51 -4.40 9133731

新浪 40.95 +0.16 +0.39 1015097

搜狐 50.91 +0.54 +1.07 573911

网易 146.03 +0.48 +0.33 382550

百度 174.46 +1.72 +1.00 4394976

台湾

台湾积体电路 21.28 -0.33 -1.53 2884748

联电 1.78 +0.00 +0.00 99860

日月光 5.24 -0.11 -2.06 391495

硅品精密 5.32 -0.10 -1.85 1636670

和信超媒体 0.68 +0.02 +2.98 51641

友达 3.16 -0.09 -2.77 331583

中华电信 31.36 -0.22 -0.70 36403

台湾国际航电 40.71 -0.72 -1.74 1525151

香港

中国移动 64.12 -0.68 -1.05 150663

中国联通 13.70 -0.07 -0.51 99585

中国电信 54.40 -0.34 -0.62 5363

中芯国际 4.37 -0.13 -2.89 11438

电讯盈科 5.84 -0.01 -0.17 1881

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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