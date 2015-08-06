更新版 1-《全球汇市》非农就业报告公布前美元下跌，英镑因升息预期推迟走软

* 美元势将连续第二周上涨

* 投资者等待美国周五公布非农就业报告

* 英镑下跌，因投票支持升息的英国央行决策者较预期少 (新增文末汇率表格)

路透纽约8月6日 - 美元兑主要货币周四在交投震荡中下跌，美元本周处于整体上行趋势，在周五关键的美国非农就业报告出炉前，投资者调整头寸。

美元指数 下跌0.2%，但仍有望连续第二周上涨，两周累计升幅可能在0.5%左右，受一系列经济数据提振，总的来说，这些数据巩固了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在下月升息的预期。

英镑下跌，此前英国央行发出对通胀立场温和的信息，且仅有一位货币政策委员会委员在央行会议上投票支持立即行动，市场原本预计将有至少两位委员投票支持升息。

“本周美国经济数据良莠不齐，但整体正面，足以保持美联储在9月升息的可能性，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

投资者为周五公布的美国非农就业报告作准备，分析师预计7月非农就业岗位将增加22.3万个。周四公布的最新一周美国初请失业金人数高于之前一周，但就业市场的趋势明显是正面的。

“我们认为，如果非农就业岗位大幅增长，应该会支撑美元，特别是在联邦公开市场委员会(FOMC)委员对就业市场持续改善的关注超过了对海外问题的担忧之后，”RBS Securities汇市策略师Brian Dangerfield表示。

市场参与者也关注英国央行发出的信息。

英国央行会议上仅有一位决策者投票支持升息，且央行预计通胀率将由零水平缓慢上升，因英镑升值。这些信息直指升息可能在明年初。

英镑兑美元和欧元下挫。英镑兑美元 跌0.5%，至1.5520美元，欧元兑英镑 上涨0.7%，至0.7043英镑。

美元兑日圆 下滑0.2%，至124.67日圆，欧元兑美元 升至1.0934美元。

瑞郎兑欧元触及3月10日来最低，此前调查显示7月瑞士消费者信心降至2011年秋季以来最低。

纽约尾盘，欧元兑瑞郎 上涨0.4%，至1.0714瑞郎，美元兑瑞郎 升0.1%，报0.9800瑞郎。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0923 1.0904 +0.17 -9.70 1.2097

美元/日圆 124.73 124.88 -0.12 +4.22 119.68

欧元/日圆 136.26 136.13 +0.10 -5.88 144.77

美元/瑞郎 0.9803 0.9786 +0.17 -1.39 0.9941

英镑/美元 1.5510 1.5600 -0.58 -0.40 1.5573

美元/加元 1.3105 1.3178 -0.55 +12.80 1.1618

澳元/美元 0.7343 0.7353 -0.14 -10.10 0.8168

欧元/瑞郎 1.0715 1.0674 +0.38 -10.90 1.2026

欧元/英镑 0.7040 0.6986 +0.77 -9.22 0.7755

新西兰元/美元 0.6550 0.6506 +0.68 -15.99 0.7797

美元/挪威克朗 8.2749 8.2529 +0.27 +10.75 7.4720

欧元/挪威克朗 9.0394 9.0027 +0.41 +0.00 9.0392

美元/瑞典克朗 8.7354 8.6932 +0.49 +12.06 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.5507 9.4836 +0.71 +0.86 9.4688