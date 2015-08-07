金砖国家：8月6日股汇市收盘纵览

路透8月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月6日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.79%，至884.93点。

中国股市：沪综指震荡收跌，量能大幅萎缩市场观望情绪浓厚

中国汇市：人民币微幅收贬，央行坚守直线运行价消磨贬值预期

香港股市：下滑，期待从更多数据中找寻交投方向

============================================================================

巴西股市：下跌。指标股指Bovespa指数 收低0.55%，报50,011.323点。

巴西汇市：雷亚尔下跌，创将近两周内最大跌幅，此前民调显示巴西总统罗塞夫支持度继续下滑，引发政治更加动荡以及经济不安的疑虑。巴西雷亚尔 收报3.5354/74，上日收报3.4885/90。

============================================================================

南非股市：收低，受美国升息前景及大宗商品价格滑落的影响。Top-40指数 收跌0.69%至46,930.67点。大盘综合指数 跌0.59%至52,464.59点。

南非汇市：兰特兑美元收复昨日部分失地，但反弹可能昙花一现

=========================================================================

印度股市：连涨两日且收在两周最高点，由制药股领涨。此前中信里昂证券对该类股的正面评论，提振了投资者信心。BSE指数 收涨0.27%至28,298.13点；NSE指数 涨0.24%至8,588.65点。

印度汇市：卢比兑美元 四日来首度走贬，收报63.7650/63.7750，上日收报63.75/63.76。进口商美元买需抹去卢比稍早在美元走软时录得的涨幅。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 跌2.78%至820.430点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.71%至452.61点。