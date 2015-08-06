《中国报摘》--中国证券报8月7日

* 头版头条:

--最高人民法院发布的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》明确，在民间借贷利率方面，如果借贷双方约定的利率超过年利率36%，则超过年利率36%部分的利息应当被认定无效，借款人有权请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息。

* 其他:

--记者了解到，金融业、生活服务业、房地产业营改增方案基本完成，有望近期发布。目前，除建筑业、房地产业、金融业和生活服务业四个领域外，其他行业均已完成营改增改革。

--国务院办公厅日前印发的《关于同意在上海等9个城市开展国内贸易流通体制改革发展综合试点的复函》中指出，国务院同意在上海市、南京市、郑州市、广州市、成都市、厦门市、青岛市、黄石市和义乌市9个城市开展国内贸易流通体制改革发展综合试点。

--发改委发文指出，东北三省经济正处于筑底过程之中，三、四季度有望企稳向好，全年经济将呈现前低后稳的走势。

--国土部日前印发《关于做好不动产登记信息管理基础平台建设工作通知》，根据总体部署要求，2016年基本完成数据整合建库，2017年基本建成覆盖全国的不动产登记信息平台。