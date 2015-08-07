版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 08:12 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月7日-8月14日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。  
 日期    时间    国家     规模       发行细节
 8/10    1350    法国                标售国库券(BTF)
 8/10            德国     20亿欧元   标售国库券
 8/11            美国                发售三年期公债
 8/11            日本                标售30年期公债
 8/11            英国                标售2058年到期通膨保值公债
 8/12            美国                发售10年期公债
 8/12            意大利              标售国库券
 8/12            德国     40亿欧元   标售10年期联邦债券
 8/13            美国                发售30年期公债
 8/13            日本                标售五年期公债
 8/13            日本                标售三个月期贴现国库券
 8/13            意大利              标售中长期债券
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐