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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 08:27 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月7日-8月14日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月7日(五)

东京--日本央行宣布利率决定(0200)。

8月8日(六)

新加坡--日本财务大臣麻生太郎访问新加坡(至8月11日)。出席新加坡独立建国50周年纪念日。

8月10日(一)

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1625)。

8月11日(二)

暂无重要经济事件。

8月12日(三)

伯斯--澳洲央行副总裁洛威发表演说(1030)。

美国罗彻斯特--纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说。(1230)

8月13日(四)

法兰克福--欧洲央行公布7月政策会议的会议记录(1130)。

8月14日(五)

布里斯班--澳洲央行助理总裁肯特就“近期劳动市场的发展”发表演说。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 许娜)

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