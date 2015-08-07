《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月7日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
*工商时报：
--立委罗明才拟提案废除证所税，昨日确定已跨越15人连署门槛，力拚下会期过关。但有资深立委主张，废除证所税的政治效应难以估计，不如冻结五年，万一民进党蔡英文当选总统，也可避免废除证所税的功劳被蔡拿走。
--台股持续弱势，昨日收盘震荡跌破8,500点大关，融资昨再缩减15.42亿台币，整体融资维持率跌破145%至144.88%，投资人应提防高融资使用率股多杀多。
--行政院会昨日通过观光大国行动方案，四年将投入168.2亿台币推动大型观光发展计画，院长毛治国强调，今后质重于量，盼开创质量优化观光荣景，打造千万观光大国。
*经济日报：
--打破台湾出口模式偏向中间财，行政院昨日拍板，将锁定东南亚、中南美等新兴市场，推出10大系统案例输出，行政院长毛治国要求，一年内就要开花结果，提升出口产业附加价值。
--手机品牌大厂宏达电 昨天公布第三季业绩展望，继第二季每股大亏9.7台币，第三季预估也难摆脱亏损，前三季将亏掉一个半股本。宏达电处于转型艰困期，宏达电董事长王雪红昨为此请辞威盛 董事长，大动作宣誓将百分之百专注经营宏达电。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率