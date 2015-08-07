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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 08:20 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月7日

*工商时报：

--立委罗明才拟提案废除证所税，昨日确定已跨越15人连署门槛，力拚下会期过关。但有资深立委主张，废除证所税的政治效应难以估计，不如冻结五年，万一民进党蔡英文当选总统，也可避免废除证所税的功劳被蔡拿走。

--台股持续弱势，昨日收盘震荡跌破8,500点大关，融资昨再缩减15.42亿台币，整体融资维持率跌破145%至144.88%，投资人应提防高融资使用率股多杀多。

--行政院会昨日通过观光大国行动方案，四年将投入168.2亿台币推动大型观光发展计画，院长毛治国强调，今后质重于量，盼开创质量优化观光荣景，打造千万观光大国。

*经济日报：

--打破台湾出口模式偏向中间财，行政院昨日拍板，将锁定东南亚、中南美等新兴市场，推出10大系统案例输出，行政院长毛治国要求，一年内就要开花结果，提升出口产业附加价值。

--手机品牌大厂宏达电 昨天公布第三季业绩展望，继第二季每股大亏9.7台币，第三季预估也难摆脱亏损，前三季将亏掉一个半股本。宏达电处于转型艰困期，宏达电董事长王雪红昨为此请辞威盛 董事长，大动作宣誓将百分之百专注经营宏达电。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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