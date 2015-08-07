《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月7日

路透香港8月7日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7512港元 ) 美股道琼工业指数周四收低-120.72,或-0.69%,报17419.75点.因媒体企业业绩疲弱，令投资人担心更多观众 不再看有线电视，拖累媒体股录得金融危机以来最大的两日跌幅。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 122.740 -1.33 55652 9.514 -0.38 中国铝业 8.500 -2.41 30298 2.635 -0.55 中国移动 64.120 -1.05 150663 99.401 -0.70 中国人寿 18.150 -1.68 118478 28.137 -0.58 中石油 94.500 0.11 23281 7.325 0.20 中石化 74.300 -0.55 20730 5.759 -0.19 汇丰控股 <HSBC.K 45.730 -0.97 1119749 70.892 -0.71 中电信 54.400 -0.62 5363 4.217 -0.08 中国联通 13.700 -0.51 99585 10.619 0.37 兖州煤业 5.440 -1.27 30417 4.217 -1.48 华能国际 47.360 -4.46 13923 9.177 -0.46 南方航空 51.950 0.91 7562 8.053 -1.06 东方航空 41.770 -0.36 6150 6.475 -0.07 中芯国际 4.370 -2.89 11438 0.677 -0.37 （完）