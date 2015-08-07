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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 08:24 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月7日

路透香港8月7日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7512港元      )
                                                                                                                                                                              
 美股道琼工业指数周四收低-120.72,或-0.69%,报17419.75点.因媒体企业业绩疲弱，令投资人担心更多观众                                                                               
 不再看有线电视，拖累媒体股录得金融危机以来最大的两日跌幅。                                                                                                              
                                                                                                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅         成交量  ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                    
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                            
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                        
 中海油                       122.740   -1.33      55652             9.514      -0.38                                                                                         
 中国铝业                       8.500   -2.41      30298             2.635      -0.55                                                                                         
 中国移动                      64.120   -1.05     150663            99.401      -0.70                                                                                         
 中国人寿                      18.150   -1.68     118478            28.137      -0.58                                                                                         
 中石油                        94.500    0.11      23281             7.325       0.20                                                                                         
 中石化                        74.300   -0.55      20730             5.759      -0.19                                                                                         
 汇丰控股            <HSBC.K   45.730   -0.97    1119749            70.892      -0.71                                                                                         
 中电信                        54.400   -0.62       5363             4.217      -0.08                                                                                         
 中国联通                      13.700   -0.51      99585            10.619       0.37                                                                                         
 兖州煤业                       5.440   -1.27      30417             4.217      -1.48                                                                                         
 华能国际                      47.360   -4.46      13923             9.177      -0.46                                                                                         
 南方航空                      51.950    0.91       7562             8.053      -1.06                                                                                         
 东方航空                      41.770   -0.36       6150             6.475      -0.07                                                                                         
 中芯国际                       4.370   -2.89      11438             0.677      -0.37                                                                                         
 （完）

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