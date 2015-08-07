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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 08:47 BJT

《全球汇市》美元持稳，关注美国非农就业报告

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0929 1.0923 0.05 -9.66 1.2097

美元/日圆 124.68 124.73 -0.04 4.37 119.68

欧元/日圆 136.26 136.24 0.01 -6.17 144.78

美元/瑞郎 0.9804 0.9803 0.01 -1.38 0.9941

英镑/美元 1.5512 1.5510 0.01 -0.39 1.5573

美元/加元 1.3113 1.3105 0.06 12.87 1.1618

澳元/美元 0.7344 0.7343 0.01 -10.09 0.8168

新西兰元/美元 0.6550 0.6550 0.00 -15.99 0.7797

澳元/日圆 91.560 91.590 -0.03 -6.31 97.750

新西兰元/日圆 81.670 81.700 -0.04 -12.65 93.310

英镑/日圆 193.40 193.46 -0.03 4.07 186.38

澳元/新西兰元 1.1209 1.1200 0.08 7.07 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 杜明霞/刘秀红/王兴亚；审校 张涛/李婷仪/许娜/张若琪)
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