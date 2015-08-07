《香港报摘》--经济日报8月7日

**头版头条**

--新地 以高价93亿港元击退5组大财团，大热夺西铁元朗站上盖物业，楼面地价达6,350港元，较一站之隔的朗屏站两年前的地价高出1.2倍，成为新界西北地王。

**其他**

--长和系完成世纪重组后，公布首宗重大交易。长和 旗下3意大利，与当地第三大电讯商WIND成立合资公司，交易价值高达218亿欧元（约1,839亿港元）。

--受油价低位震荡、内地经济增速放缓及天然气消费增长大幅回落等因素拖累，昆仑能源 上半年纯利跌39.4%至12.5亿港元。分析员指，气价下调将进一步削减利润，看淡下半年燃气股表现。

--煤价仍未止跌，中国神华 再减煤炭销售价，为下半年首次，官方减幅2.4%，惟分析员相信，实际减幅较官方公布更大，下半年经营环境更具挑战。

--电讯盈科 上半年多赚1%至10.7亿港元，集团董事总经理施立伟表示，目标于明年第一季，旗下免费电视台香港电视娱乐（港娱），可开始播映首条中文电视台频道。

--宏利 次季核心盈利按年升29%至9亿加元（约53亿港元），按季则升13%，符预期，盈利表现及资本水平持续稳健，宏利宣派季度息每股0.17加元（约1港元）。

--ING银行昨宣布，已获中国银监会批准，将旗下的北京代表处晋升为北京分行，可处理各项业务营运，并已委任该行董事总经理兼北京代表处首席代表胡元祥，为北京分行行长。（完）

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