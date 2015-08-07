《中国报摘》--其他报纸重要消息8月7日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--中国外汇交易中心近日与美国芝加哥商业交易所集团在上海签署合作备忘录。双方交易机构拟共同出资在美国成立合资公司，作为载体推动中国金融市场国际化和中美金融市场互联互通。
--记者获悉，“十三五”(2016-2020年)规划新能源目标上调基本确定。市场普遍预期，相关行业发展目标将比“十二五”规划中展望的（到2020年风电2亿千瓦，太阳能1亿千瓦）数值大幅提升，太阳能发电有望达1.5亿千瓦，风电2.5亿-2.8亿千瓦，不过上调幅度仍存在争议。
**证券时报**
--浦发银行 公告，近日收到银监会相关批复，同意该行发行不超过300亿元人民币二级资本债券。
**人民日报**
--中国机械工业联合会相关专家介绍，机械工业经济运行态势出现回升迹象，6月机械工业增加值增速比5月回升2.2个百分点。下半年机械工业经济运行态势将逐渐趋稳回升。(完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”