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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 08:58 BJT

《交易视点》台债受惠基本面疲弱，殖利率料在低档整理--群益金鼎证

路透台北8月7日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周四开盘反应美债利率上升而走高，但股市翻黑并跌破8,500点引发买盘回头追价，10年券104/5期 殖利率再创今年低点。

30年券104/11 标后首日也出现投资盘追价，五年券104/9 则维持相对弱势的走势。

基本面疲弱与资金宽松下，债券利率将在低档整理。104/9区间0.91-0.94%，104/5区间1.38-1.43%。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)

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