《交易视点》台债受惠基本面疲弱，殖利率料在低档整理--群益金鼎证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月7日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周四开盘反应美债利率上升而走高，但股市翻黑并跌破8,500点引发买盘回头追价，10年券104/5期 殖利率再创今年低点。
30年券104/11 标后首日也出现投资盘追价，五年券104/9 则维持相对弱势的走势。
基本面疲弱与资金宽松下，债券利率将在低档整理。104/9区间0.91-0.94%，104/5区间1.38-1.43%。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”