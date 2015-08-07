《香港报摘》--信报8月7日

**头版头条**

--美国加息步伐愈来愈近，但发展商抢地依然异常进取，其中昨天开标的西铁元朗站上盖发展项目，由区内大地主新鸿基地产 以远高于市场预计上限的93.2亿港元投得，每方尺楼面地价约6,350港元，消息即时震撼整个元朗区，触发区内近年罕见的一手及二手楼封盘潮。

**其他**

--通讯局主席何沛谦昨天称，预期有线宽频 旗下的奇妙电视会在本月内提交补充资料，经检视后如认为毋须再补充，便会交予行政会议审议其免费电视牌照申请。

--深圳市前海管理局日前公布，周大福 成功投得前海全球商品购物中心项目的发展权及10年经营权。集团执行董事郑志刚透露，初步预计项目总投资额约3.5亿元人民币。

--港铁 公布，今年上半年列车延误227分钟，较去年上半年减少约一半；延误超过31分钟的事故共有5宗，较去年同期减少两宗。按照机制，港铁会被罚600万港元。

--电讯盈科 上半年业绩报喜，除盈大地产 外，近乎全部指标改善，派息更增加14%，其中以nowTV为主要收入来源的媒体业务收入亦「逆市」按年升7%。

--公开发售只获得54%认购的中国铁路交通控制系统供应商中国通号 ，虽然以招股价下限6.3港元定价，但其暗盘价表现仍未见理想，两个交易平台的暗盘会一升一跌。 （完）

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