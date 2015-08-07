《交易视点》台债关注美非农数据，台股不佳避险需求在--元大宝来证

路透台北8月7日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，公债市场目前主要反应台湾基本面因素，在股市表示不佳的情况下，市场避险情绪增温，将有助于公债殖利率持续走稳在低档，但目前来到新低档区，将谨慎观望未来走势。

预估今日10年券104/5 成交区间为1.42%-1.47%，而五年券104/9期 则在0.90%-0.95%之间。

市场交易商减仓关注今晚的非农就业数据及薪资增长状况来判断9月升息机率是否出现变化，然而油价维持下跌格局不变影响通膨，观察30年期TIPS(通膨保值公债)与30年公债利差显示市场认为通膨仍远低于Fed的目标2.0%，敢于压注美债长端殖利率下跌走势。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)