《交易视点》台债关注美非农数据，台股不佳避险需求在--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月7日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，公债市场目前主要反应台湾基本面因素，在股市表示不佳的情况下，市场避险情绪增温，将有助于公债殖利率持续走稳在低档，但目前来到新低档区，将谨慎观望未来走势。
预估今日10年券104/5 成交区间为1.42%-1.47%，而五年券104/9期 则在0.90%-0.95%之间。
市场交易商减仓关注今晚的非农就业数据及薪资增长状况来判断9月升息机率是否出现变化，然而油价维持下跌格局不变影响通膨，观察30年期TIPS(通膨保值公债)与30年公债利差显示市场认为通膨仍远低于Fed的目标2.0%，敢于压注美债长端殖利率下跌走势。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”