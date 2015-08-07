台湾债市：10年券殖利率续创逾两年新低，受美债及台股下跌带动

* 10年券殖利率收盘跌破1.40%，续创逾两年新低

* 五年券殖利率连二日收低，料下周将测0.90%

* 大型机构及银行看法趋保守，票券商则偏多

路透台北8月7日 - 台湾五年期公债104/9 及10年公债104/5 殖利率周五再度联袂收低，10年券续创逾两年新低。交易员表示，受美债殖利率走低及台股续跌带动，大型金融机构及券商短线操作买盘涌入，引爆空单回补买盘，104/5殖利率掼破1.40%。

他们指出，景气不好、台股走跌，加上各项经济数据均有利债市多方，10年券104/5在一波接一波换手之下，今天因空手者补券压力沉重进场一路往下追，致殖利率再走低；料短线殖利率仍有下跌空间，下周将测1.380%。

〞本来以为104/5在1.400%会撑一下，没想到完全不撑，就这样轻而易举被掼破了。〞一大型金融机构主管说。

他解释，这波证券商之所以被轧到，主因是他们原本认为美联储(FED)9月将升息而先行卖出，岂料多头气焰强盛，带动殖利率直泻而下，让空手者措手不及，纷纷回头补部位，带动殖利率一路走低。

一大型公股银行和一金融机构主管均认为，随104/5殖利率跌至目前水准，往下空间应有限，这个时侯不敢再做多，只能等待下一波殖利率反弹再进场建立部位。

惟两位票券商主管则表示，因景气不好、市场资宽松，料台股短线难有表现，殖利率有望再探低。

104/5殖利率今日收在1.3900%，创10年券逾25个月新低，此前收盘最低位为2013年6月20日的1.3850%。

台湾股市周五微幅收低，连续第二日下跌。分析师表示，主要受美国将公布非农数据、亚洲股市普遍下跌的影响，不过外资并未积极作空，令尾盘跌幅收敛；大盘加权股价指数 .TWII 收跌0.09%报8,442.29点。nL3T10I2E9

美国公债价格周四上涨，因谨慎的交易商在美国周五公布关键的就业报告前轧平仓位，且通胀忧虑减轻也刺激了对较长期公债的买盘。

交易员预估，下周一10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.380-1.420%；五年公债104/9殖利率则暂看0.900-0.930%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 104/9 -0.68 0.9160% 0.9088-0.9225% 94.00 10 104/5 -2.25 1.3900% *1.3850-1.4040% 147.00 注：*表该券殖利率发行以来新低。

本周及下周全球重要经济事件和数据包括：

8/7(五)：美国7月非农就业、6月消费者信贷；日本央行宣布利率决议。

8/8(六)：中国7月进出口贸易数据。

8/9(日)：中国7月PPI和CPI。

8/10(一)：美国8月就业趋势指数；韩国7月进出口物价；欧元区8月Sentix投资者信心指数；日本7月消费者信心指数、服务业景气判断指数；美国亚特兰大联储总裁洛克哈特发表讲话。

8/11(二)：美国劳工成本第二季初值；美国6月趸售(批发)库存和趸售销售；韩国7月失业率；德国8月ZEW经济景气判断指数；澳洲国民银行(NAB)7月企业现况指数、信心指数；日本7月企业物价。

8/12(三)：美国7月联邦预算；中国7月社会消费品零售总额、工业增加值、房地産投资和销售情况月度报告；欧元区6月工业生産；瑞士ZEW 8月投资者信心指数；英国7月请领失业金人数、失业率；澳洲8月消费者信心及第二季薪资价格指数；新西兰7月制造业采购经理人指数(PMI)；日本6月机械订单及工业生产；美国纽约联储总裁杜德利发表演说；澳洲央行副总裁洛威发表演说。

8/13(四)：美国7月进出口物价、零售销售；美国6月企业库存；新西兰第二季零售销售；德国CPI和HICP 7月终值；法国HICP 7月终值；韩国央行利率决定；欧洲央行公布7月政策会议的会议记录；菲律宾央行政策决定。

8/14(五)：美国路透/密西根大学消费者信心指数8月初值；美国7月工业生産和制造业産出；美国7月PPI；欧元区/德国/法国/意大利GDP第二季初值；欧元区消费者物价调和指数(HICP) 7月终值；澳洲央行助理总裁肯特就“近期劳动市场的发展”讲话。

30 104/8 没有成交

20 104/7 没有成交

10 104/5 1.3900

5 104/9 0.9160

3 104/1 没有成交