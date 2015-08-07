《香港报摘》--其他报纸重要消息8月7日

**明报**

--曾经获“赌王”三太陈婉珍垂青而斥资过亿元入股的俊文宝石 ，昨日遭港交所 公开谴责，指其2012年在未有获得股东的同意下，私自豁免收购目标俊文宝石店的溢利保证，并指当时的董事会成员未有恰当了解上市规则，需接受培训。

--经纬纺织 同系公司恒天立信 较早前提出，以逾1.46亿元人民币，间接收购恒天地产13.26%股权。恒天立信管理层昨日表示，该公司在投资地产业务同时，会保留经营原有产销染整机等工业主业。

**星岛日报**

--比亚迪 6月新能源汽车销量突破5,000辆，更连续第二个月超越特斯拉（Tesla） 、日产 等竞争对手，成为当月全球新能源汽车销售冠军。

**苹果日报**

--汇控 日前透露缩减风险加权资产，腾出部份资本可能退还股东。

--近日动作频频的国美 出现高层人事变动。内地传媒报道，国美持有60%股权的国美在线电商业务更换董事长，由母企国美集团高级副总裁李俊涛接任。分析指，换人反映国美希望尽快扭转电商亏损的状态。（完）

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