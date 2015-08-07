港报社评：测人币走势，政治考量重于经济--经济日报8月7日

中外投行对人民币滙价齐吹淡风，认为内地经济尤其出口疲弱，人币贬值或有助减压，惟中央维稳滙价更有政治考量，藉强势人币以彰大国责任，拓外交空间，人币贬值压力料有限。

人币贬值利经济 中央考量更深

人民币滙价近期趋横行，昨兑美元现货价收报1美元兑6.2097元人币，多家内外资投行近日纷唱淡，如内资投行中金指今年底料见6.25，英资滙丰看得更淡，料明年更将贬至6.32，即较现水平贬近2%。

事实上，从经济角度看，人币确有贬值压力。因中央维稳人币滙价，紧跟强势美元，令人币变相兑非美元货币升值，形成「明稳实强」格局。如过去一年人币兑欧元、日圆等便大涨逾两成，连多年来屡次批评人币滙价被低估的国基组织（IMF），今年亦改变口风指人币滙价合理。

惟强势人币对中国经济的冲击日益浮现，如今年上半年内地出口增长仅0.9%，要达全年增长6%的目标渺茫；且强势人币更进一步蚕食企业盈利，上半年内地工业利润便按年倒退0.7%。若人币走贬，将有助纾缓出口以至企业盈利重压，为追赶全年经济增长7%的目标增添动力。

从经济角度而言，人币走贬是「合理」选择，惟中央除有经济考量，更多的是政治考量，明稳实强的人币或有助争取外交利益。

中央外交政策关键思路，是要彰显中国是「负责任大国」，中国崛起不但不会为国际社会增添麻烦，更是有利全球发展的正面动力，藉此在国际社会多交朋友、争取更大话语权，以拓展更大外交空间。

在此思路下，中央遂促人币紧随强美元，并藉人币的实质强势，吸引更多国际投资者愿意持有、使用人民币，以至外国政府将人币纳入其外滙储备组合，令人币在国际上更广泛流通、应用，推进IMF将人币纳入其特别提款权（SDR）篮子，让人币晋身成可与美元、欧元比肩的国际主流货币。

彰显大国责任 人币续明稳实强

且中央牵头成立亚投行、力推一带一路，皆需要营造友好的经贸关系与外交氛围，故中央促人币紧跟强美元走势，亦是要避免外界指中国主动遏人币滙价，图打货币战以损人利己，窒碍推进一系列外交战略。

在权衡经济与政治利益下，中央纵将人币兑美元每日波幅，由现时2%扩大至3%，相信亦不会触发人币明显贬值。除非内地经济面临更大硬着陆风险，否则人币大致紧随美元，最多只会微贬，兑非美元货币则趋升，人币明稳实强格局料难大变。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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