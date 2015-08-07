中国货币市场：开盘价带动七天回购利率反弹，但供给不减资金仍无压力

路透上海8月7日 - 中国银行间市场周五早盘主要回购利率 多上行，其中昨日跌幅明显的七天利率，受今日开盘价意外高开带动反弹逾10个基点(bp)。交易员称，尽管资金价格略涨，但主要机构供给仍然稳定，融资难度较低，资金面偏松状态延续。

“还是很松很松，满地都是钱，”上海一券商交易员表示，虽然七天利率出现反弹，但该期限仍供大于需，资金融入方报价多较开盘价下浮，七天、14天期减点幅度分别能达到10、20个bp，少数机构七天回购融入报价减点甚至达到30bp。

他并称，七天质押式回购利率开盘价上涨至2.44%，未进一步下破昨日的开盘价2.40%，或隐含一定的引导意图，“大概也是控制下不要让利率跌得太多。”

上海一银行交易员亦称，回购利率反弹并非供给收缩导致，出的钱并没有变少，利率涨大概只是因为昨天做得太低了；近期资金面变数不多，预计7月流动性还将稳定宽松。

中国央行公开市场本周结束此前两周净投放，转为小幅净回笼50亿元。市场人士指出，近期资金面持续宽松，公开市场微调的影响较为中性；实体经济需求疲弱，银行难觅合意资产导致流动性淤积于银行间，而央行后期或更倚重定向工具，有针对性地为稳增长提供弹药。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.5307 1.5063 +2.44

七天 2.4252 2.2961 +12.91

14天 2.5376 2.5860 -4.84

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.2700 0.6950 +57.50

七天 1.2900 1.0000 +29.00

14天 1.3500 0.8200 +53.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.5300 1.5000 +3.00

七天 2.4400 2.3000 +14.00

14天 2.5300 2.6300 -10.00

Shibor

其中:隔夜 1.5290 1.5170 +1.20

七天 2.4530 2.4490 +0.40

三个月 3.1270 3.1370 -1.00