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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 09:21 BJT

中港个股：中信证券7月合并净利达18.5亿元，较上月降近四成

路透上海8月7日 - 中国最大券商--中信证券 周四稍晚公告称，7月合并净利润为18.51亿元人民币，较上月下降38.5%。

公告显示，中信证券(母公司)7月实现净利15.04亿元，较上月的23.8亿元下降36.8%。

据该公司此前公布的业绩快报，上半年其净利润同比增长205.96%，至124.71亿元；每股收益1.13元。

6月中旬至7月初，中国股市迎来史上罕见的快速下跌，近一个月沪综指 最大跌幅达35%。在国家采取救市政策后才初步稳定下来，但市场人气严重受损，每日成交大幅萎缩，融资融券余额亦较6月高点时下降近一半，这使券商的经纪、资本中介等主要业务受到较大冲击。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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