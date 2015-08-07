中港个股：中信证券7月合并净利达18.5亿元，较上月降近四成

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月7日 - 中国最大券商--中信证券 周四稍晚公告称，7月合并净利润为18.51亿元人民币，较上月下降38.5%。
公告显示，中信证券(母公司)7月实现净利15.04亿元，较上月的23.8亿元下降36.8%。
据该公司此前公布的业绩快报，上半年其净利润同比增长205.96%，至124.71亿元；每股收益1.13元。
6月中旬至7月初，中国股市迎来史上罕见的快速下跌，近一个月沪综指 最大跌幅达35%。在国家采取救市政策后才初步稳定下来，但市场人气严重受损，每日成交大幅萎缩，融资融券余额亦较6月高点时下降近一半，这使券商的经纪、资本中介等主要业务受到较大冲击。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”