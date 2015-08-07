港报社评：宋楚瑜明知会输一定要赢--信报8月7日

一位纵横政坛半世纪的元老，过往三次参与大选（两次是总统候选人，一次是副总统）都黯然落败了，如今再一次卷土重来，仍然有机会一尝夙愿吗？虽然胜算相当渺茫，差不多等于零，但台湾亲民党主席宋楚瑜还是决定第四次参选，贯彻了屡败屡战的宗旨，而且把○六年许下「退出政坛」的承诺抛诸脑后。

宋楚瑜这次角逐总统宝座的口号是「跨出这一步，一起找出路」，参选海报是赤膊上阵的他，浑身涂满泥巴，举在胸前的右手捧着一株绿色树苗，寓意「台湾新生」。

宋楚瑜的参选演讲以近日学生反课纲事件作为引子，提出「如果我们还是跨不出蓝绿对决的框框，当权者还是放不下赢者全拿的欲望，再不丢掉争功诿过的官僚文化，即使再过二十年，我们依然还在内耗恶斗中轮回，依然找不到成功的方法，只听到不同的人哀叹着同样的失败理由」。简言之，这位一再向总统府敲门的政客强调，要结束蓝绿恶斗，建立一个不分政党、用人惟才的联合政府。

宋楚瑜这位人所称颂的「政治精算师」胜算渺茫，他自己肯定比谁都清楚，那他为什么还要明知不可为而为之？最合理的推测是宋楚瑜企图成为足以左右大局的关键少数派，选总统第四次落败不重要，重要的是利用曝光机会拉抬他一手创立的亲民党，争取最多的立委席位，假如下届立法院选举一如预料蓝营绿营皆不过半，高举非蓝非绿旗帜的第三势力有望荣膺造王者。

国民党出身的宋楚瑜一般被归类为蓝营，二○○○年要不是他跟李登辉闹翻，脱党自行参选，与国民党候选人连战摊分了票源，民进党的陈水扁不可能以三十万票的些微差距险胜，写下变天的历史一页。因此有人认为，宋楚瑜这次参选，亦会分薄国民党候选人洪秀柱的选票。

然而，白云苍狗，斗转星移，今时今日的宋楚瑜已经不是纯正血统的蓝营，从其反课纲立场可见一斑，他的主要票源极大可能来自中间派。宋楚瑜现在是台北市长柯文哲的首席顾问，亦有指两人可能搭档出选，倘若「宋柯配」成真，则更是蓝绿难辨了。由此推测，他不但会分薄洪秀柱的票源，即便是民进党候选人蔡英文亦受到一定程度的影响。假设洪秀柱和蔡英文被拿走的票数相若，那么蔡英文就算当选，她有机会是一位得票不过半的弱势总统。那时候，争取到第三势力关键位置的宋楚瑜，更加能够在立法院左右逢源。

对于宋楚瑜的参选，洪秀柱显得有点酸溜溜，她表示：「宋主席可以说是我的长辈，也是我的老长官，他对于选举的经验非常丰富，也曾多次参选。对于他这次的参选，我很难表达尊重，也不表示遗憾。」若问洪秀柱和宋楚瑜有何共通之处，大概是他们都企图摆脱非蓝即绿的框框。洪秀柱指出：「在台湾的社会里，大家都不喜欢政治人物不问是非，只问蓝绿……在我个人心中，从我被提名的那一刻起，就没有任何蓝绿之分。」非蓝即绿的弊端一如非黑即白，意味着内耗，意味着恶斗，意味着不同的人哀叹着同样的失败理由。

从台湾回头看看香港，眼下的政治环境不亦是「黄蓝恶斗」吗？要是我们跨不出非泛民即建制的框框，恐怕在未来的一段日子依然还在内耗恶斗中轮回。占领运动「伞落」和政改方案被否决之后，部分政客声称要走出第三条道路，例如汤家骅退出公民党，投身于其一手创立的智库民主思路。问题是，香港人有没有决心摆脱非黑即白的桎梏？有没有另一个以小博大、足以左右大局的「政治精算师」？

无论如何，宋楚瑜眼下的前景是好坏参半，总统选战尽管输了，政治筹码还是赢了，这无疑值得香港的政治人物好好端详。最近有一辑广告，年轻人望着一片迷雾，语气坚定地说：「明知会输，我哋都一定要赢。」不妨将之理解为一种政治智慧。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘