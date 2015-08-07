港报社评：梁家荣接掌港台，专业到位还看政治本领--明报8月7日

政府公布，梁家荣接替邓忍光出任广播处长；以梁家荣40年新闻传媒工作的资历，从专业角度审视，相信不会有人怀疑他做香港电台总编辑的资格。不过，衆所周知，港台的角色和功能超乎一般传媒机构，历年来都处于政治漩涡之中，主持港台工作的人，即使有足够专业知识技能应付工作，但是不等于在政治纷乱之中就可以把港台置于恰当位置。历年来，社会上环绕港台角色的争议，已经充分说明这一点。怎样处理政治，将是审视梁家荣带领港台和取得什么成绩的标尺。

新处长政治取态模糊，难猜度带领港台路向

梁家荣由1975年起投身新闻工作，历任记者、编辑与传媒高层管理人员，先后涉及印刷媒体、电视台和创办过网上电视平台；地域则除了本港，在美国也有传媒工作经验，获委任为广播处长之前，则在大学任教。以传媒人而言，梁家荣的资历可说十分完整，环顾目前本港传媒中人，拥有类似资历的人并不多。因此政府委任梁家荣掌管港台，担任类如总编辑的工作，从资历和所需专业要求而言，应该是合适人选。

港台兼具政府部门和传媒机构两种属性，在香港目前的政治生态，广播处长的政治取态，或有没有政治取态，都备受关注。从已知资料，梁家荣的政治取向模糊，未能窥见他会怎样处理港台面对的政治局面。历来所见，梁家荣处理新闻而踰乎新闻元素的，是他在亚视处理江泽民死讯的报道，此事也导致他4年前辞去亚视高级副总裁（新闻及公共事务）的职位。

当时，有亚视高层向新闻部施压，要它在新闻报道时段报道江泽民的死讯，事实证明那是错误消息，江泽民至今仍然健在。是时也，亚视高层向新闻部施压已非什么秘密，梁家荣作为亚视新闻最高负责人，说过「若新闻原则、新闻操守守不住，就没有资格做新闻」；其言语铿锵有力，掷地有声，使人隐然看到一名铮铮风骨的新闻工作者，为了扞卫新闻专业而无视名位，展现承担的气概和作为。一时之间，不少人给梁家荣戴上「新闻良心」的桂冠。

其后，梁家荣在立法会资讯及广播事务委员会特别会议上，表示误报江泽民死讯，性质只属新闻专业判断失误，与高层干预新闻部无关，因为他没有证据证明干预，云云。这个说法，当时不少人都说不合逻辑，因为既然是「尽了所有的努力，也阻不到江泽民死讯出街」，若说亚视高层没有干预，梁家荣何须阻止？连梁家荣也阻不了，怎能不算干预？江泽民死讯是梁家荣新闻工作的污点，当时他因而辞职，但是事隔4年了，他留下来的疑问，仍然困扰着关心和维护新闻专业和新闻操守的人。

回顾这件事是要指出一点，主持传媒机构的人，对机构的取向有很大影响力，甚至起着决定性作用。梁家荣会对港台带来什么变化，按他历来表露，缺乏有迹可寻根据，而「亚视江泽民死讯」这一幕，有关他的处理、应对和前后转折，是否可解读为潜藏一些隐喻，值得在往后的发展观察。由于梁家荣空降港台任处长，而港台中人一直争取从内部晋升此职位，因此梁家荣今日履新须即时处理与港台同仁的磨合，以过去两任处长黄华麒与邓忍光的初来甫到经历，预期港台路向将是职方关注的重点。

强化讨论平台功能，保持社会多元多样

过去20多年，港台内外事态，一直处于风口浪尖。于内，港台曾经因为管理不当，行政混乱，出现虚耗公帑以至中饱私囊等种种弊端，政府要空降政务官到港台任副处长和处长，彻底整顿；于外，政治一直缠绕港台，特别是回归之后，各方政治势力都要影响港台，包括前任特首董建华曾经批评港台个别节目，建制阵营对港台有节目经常与政府对着干，不满之情早已宣之于口。建制阵营对港台有成见，以港台兴建新大楼为例，建制派议员诸多挑剔，政府即使减少预算，仍然不获建制派支持通过。从情势看来，「阴乾港台」是一些建制阵营人士的图谋，梁家荣能否扭转这个局面，对他来说是考验。

港台景况离不开政治，即使拒绝沾染，政治也会找上门来。因此，广播处长的能耐，除了掌握与传媒传播相关的知识技能技巧，还要懂得与政治周旋。港台是政府部门，从当局的视角，港台即使不协助施政，也不应该事事扯后腿，当局这个要求不能说完全不合理，黄华麒和邓忍光就谋求处理好与政府的互动和关系。港台在政府与各方政治势力之间保持相对独立，以公正持平体待争议事项，这些肯定是梁家荣首要关注事项。

政府部门属性只是港台其中一面，其社会功能与社会公器实质，是港台更重要一面。长期以来，港台在社会事务发挥了讨论平台的功能，做得是否足够、是否需要调校都可以检讨，主要是这个平台的功能必须保持并强化。另外，这个平台应该容让社会上各种声音都得到充分展示，即是说社会的多元化、多样化要在这个平台展现出来。统领港台发挥这样的功能，专业知识和技能少不了，但是在纷乱的政治生态，怎样才做到各方都是持份者，需要政治智慧和手腕；对于梁家荣来说，这将是更大的考验。

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