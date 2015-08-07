港报社评：加强监管外判，防霉菌事件重演--文汇报8月7日

玛丽医院早前爆发毛霉菌感染导致病人死亡，医管局就事件成立的专家小组昨日公布调查结果，指出问题出在负责洗衣的深湾洗衣场。事件显示，医管局对洗衣外判服务的监管存在严重疏漏。毛霉菌致命事件向公立医院敲响警钟。医管局需全盘检视各公立医院外判服务的监管制度，明确监管人员的奖惩制度，强化监管问责，防止同类事件再次发生。

玛丽医院毛霉菌事件备受社会关注，院方怀疑病菌的源头来自为医院清洗消毒受污染被服的洗衣公司，成立专案小组进行调查。不查不知道，一查吓一跳。调查结果显示，洗衣房有六成一的样本验出含菌，而且含量超出美国医疗保健纺织品认证要求近50倍。调查小组主席、港大微生物学系讲座教授袁国勇直言，「细菌多到吓死我」。洗衣场多个洗衣工序和环境卫生不理想、不正常，洗乾烫程序的温度均不达标，工作环境未做好温度及气流控制，物料放于垃圾筒旁，容易造成细菌交叉感染。洗衣服务不仅不能杀死霉菌，反而令霉菌大量滋生，对于病人生命安全构成重大威胁。

调查揭发更严重的问题是，医管局外判服务给有关洗衣场长达3年，每1到2个月会派人到洗衣场定时巡察，却一直未能发现洗衣场的操作、设施、环境存在严重污染问题，更遑论作出跟进和要求改善，最终酿成有病人因感染霉菌而丧命，动摇公众对公立医院的信心。医管局对外判洗衣服务的监管未能发挥作用，负责巡查的人员明显失职。医管局有必要立即检讨洗衣服务的监管机制，找出漏洞所在，严肃处分不负责的员工，加强对外判服务品质的监管。

公立医院除了外判洗衣服务之外，还有不少与病人健康有关的物资采购、设施清洁也由外判商承办。毛霉菌致命事件向公立医院敲响警钟，外判服务始终关乎病人的安全及健康，容不得半点马虎，稍有差池，随时会再搞出人命，令公立医院声誉受创，对外判服务监管绝不可掉以轻心。医管局必须亡羊补牢，吸取教训，全盘改革外判服务的监管制度，提升服务质素，挽回市民对公共医疗系统的信心。

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