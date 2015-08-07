国际油市：原油期货小涨，但周线恐跌近5%并创今年最长连跌记录

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
该合约或连续第六周下滑，是继去年11月至今年1月期间连跌七周以来跌势最长持续时间。该合约本周至今累计跌5%，为两周来最大单周跌幅。
布兰特原油期货 上涨0.12美元至每桶49.64美元。
该合约本周累计下跌约4.8%，为3月以来最大单周跌幅。该合约也料将连续第六周下跌，创下自岁末年初市场自由落体式下跌以来的最长连跌纪录。
原油期货距离2015年低点仅有几美元之遥。布兰特油价在1月触及年内低点45.19美元，而美国原油价格在3月份曾低见42.03美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/刘秀红；审校 王丽鑫/李爽)
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