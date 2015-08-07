国际油市：原油期货小涨，但周线恐跌近5%并创今年最长连跌记录

该合约或连续第六周下滑，是继去年11月至今年1月期间连跌七周以来跌势最长持续时间。该合约本周至今累计跌5%，为两周来最大单周跌幅。

布兰特原油期货 上涨0.12美元至每桶49.64美元。

该合约本周累计下跌约4.8%，为3月以来最大单周跌幅。该合约也料将连续第六周下跌，创下自岁末年初市场自由落体式下跌以来的最长连跌纪录。

原油期货距离2015年低点仅有几美元之遥。布兰特油价在1月触及年内低点45.19美元，而美国原油价格在3月份曾低见42.03美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻