韩国个股：三星显示器计划在越南再投资30亿美元，以扩大产能--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔8月7日 - 一位直接知悉此事的消息人士周五告诉路透，韩国三星电子 的子公司三星显示器计划在越南追加投资30亿美元，旨在提高显示器模组的产能。
该消息人士称，这笔投资将在截至2020年的数年内分批进行。该公司计划扩大包括有机发光二极管(OLED)在内的几种显示器的生产。
去年，三星显示器投资10亿美元，在越南北宁省建设了一座OLED显示模块组装厂，该工厂已于第一季开工。(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”