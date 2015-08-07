港报社评：宋异军突起图牵制蓝绿--星岛日报8月7日

在台湾的总统选举中屡败屡战的亲民党主席宋楚瑜，宣布再度参选，令本来就处于弱势的国民党总统候选人洪秀柱雪上加霜，变相推民进党蔡英文上总统宝座。宋楚瑜与国民党恩怨难解，今次参选却非意气之争，有其趁势提升自己政坛影响力的盘算。 宋楚瑜首次参选总统是在二○○○年，当时自己是国民党内红人，民望又高，是接替李登辉出任总统的热门人选，岂料李登辉却捧连战角逐，宋楚瑜一气之下退党参选，就此中了李登辉分裂蓝营的计谋，令蓝营纵使合共得票过半，却遭内讧分薄，让民进党陈水扁得享渔人之利，导致台湾史上首次政党和平轮替。 宋楚瑜中了计吃了亏，吸取教训，到二○○四年愿意屈处连战之下，做副总统候选人，挑战陈水扁连任。偏偏「连宋配」敌不过两颗子弹，陈水扁因疑似被暗杀而险胜，至今仍然有不少人认为是他的苦肉计。 趁国民党弱势 冀振雄风 之后宋楚瑜及其创立的亲民党政治能量不断萎缩，在马英九民望高企的年代，不少当初退党追随宋楚瑜的政客，重投国民党麾下。到马英九于二○一二年参选连任，民望不复当初，宋楚瑜又跳出来参选，但是得票率不足百分三。 至于明年一月举行的新一届大选，蔡英文人气大旺，连美国也看准她极可能是下任总统，在她访美时以高规格接待。国民党内的一号人物珍惜羽毛，只有二号深蓝的洪秀柱主动出击，让宋楚瑜看到重振雄风的机会。最新民调显示，蔡英文仍然遥遥领先对手，而宋楚瑜的支持度比洪秀柱略高。 虽然宋楚瑜未必有机会当选总统，但是今次的大选包括总统和立法院，立法院选举有分区直选和政党保送（按政党得票率分配议席）两大组别。宋楚瑜的参选势必增强亲民党的气势，如果趁国民党弱势，拉抬到足够的选票令至少三位亲民党员晋身立法院，亲民党就可以组成院内党团，大增在立法院的议价能力，宋楚瑜的政治影响力就会大大加强。 走淡蓝路线 吸中间选民 宋楚瑜在参选演辞中，承诺以化解台湾内部的各种对立为目标。这个国民党眼中的「坏孩子」，早在上次选举时，他已经左右开弓，形容蓝绿阵营对决是台湾的「流行病」，去年更接受不隶属任何政党、但理念偏绿的台北市长柯文哲邀请，出任台北市政府首席顾问，贯彻其中间路线。估计他的民调支持度，不少是来自对国民党失望又不喜欢民进党的中间和淡蓝选民。 在两岸关系方面，宋楚瑜的参选演辞稿没有提及九二共识，但是口头脱稿仍然提及，他引述中共总书记习近平接见他时提及的「两岸一家亲」，结论则是「维持现状是台湾内部最大共识」，展示的是温和两岸路线，在推民进党上台之余，又有助牵制民进党不至走偏激的台独路线。