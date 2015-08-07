金属期市：伦敦期铜和期铝接近六年低位，周线料均下跌

该公司执行长Michael Bless称，铝价下跌部分原因在于中国廉价的半成品铝出口不断增加。美国铝业(Alcoa) 和俄铝 等同样也认为中国出口拖累了价格。

LME期铜 跌0.4%至每吨5,162.50美元，接近周一所及六年低点5,142美元。铜价本周累计下跌1.3%。

电力短缺、罢工、旱涝灾情以及原材料品级下降等因素令铜供应吃紧，有可能使铜市陷入供不应求状态的时间早于预期，为今年稍晚的价格上涨铺路。

上海期货交易所主力10月期铜合约 下跌0.8%，至每吨37,710元人民币。上海期交所期铝 跌0.7%至每吨11,980元人民币。

投资者等待今日稍晚美国非农就业数据的公布，该数据料将决定美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的时点。接受路透调查的经济学家预期，7月非农就业岗位增加22.3万个，与6月持平。

上周美国初请失业金人口增幅小于预期，暗示就业市场供应仍在继续收紧。 (完)

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