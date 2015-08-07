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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 09:46 BJT

中国新债：农发行下周三将招标增发至多230亿元三期债，期限1/5/7年

路透上海8月7日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(12日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过230亿元人民币，期限包括一年、五年和七年。

上述三期债为该行今年第16期 、第15期 及第12期 的增发债，票面利率依次是2.81%、3.73%和4.18%。

具体发行条款如下：

2015第16期、第15期和第12期增发债

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招标规模上限 1年：90亿元；5/7年：70亿元

期限/计息方式 1/5/7年固息

招标时间 8月12日下午14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 8月14日

起息日 1年：7月17日；5年：5月22日；7年：5月4日

发行期 8/13-14

上市日 8月18日

基本承销额 无

承揽费 1年：0.05%；5年：0.10%；7年：0.15%

-------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 张喜良)

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