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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 09:41 BJT

《香港重要政经日程》--8月7日-8月25日

================== 今日重要政经消息=================

8月7日（周五）

-- 公布7月外汇储备资产数字。

-- 华润水泥 公布中期业绩。

-- 申万宏源 公布中期业绩。

-- 东方海外 公布中期业绩。

-- 信利国际 公布中期业绩。

-- 统一企业中国 公布中期业绩。

================== 近期重要政经消息=================

8月11日（周二）

--10:30 重庆银行 在中国举行股东特别大会。

--15:00 I.T 股东周年大会。

8月12日（周三）

--11:00 广州富力地产 在中国举行股东特别大会。

-- 港交所 公布中期业绩。

-- 腾讯控股 公布中期业绩。

8月14日（周五）

-- 万科 公布中期业绩。

-- 公布第二季本地生产总值（GDP）。

8月18日（周二）

--11:00 万达商业 在中国举行股东特别大会。

-- 港机工程 公布中期业绩。

-- 公布5-7月失业率。

8月19日（周三）

-- 国泰航空 公布中期业绩。

-- 吉利汽车 公布中期业绩。

8月20日（周四）

-- 中国平安 公布中期业绩。

-- 太古 公布中期业绩。

-- 太古地产 公布中期业绩。

-- 公布7月份消费物价指数。

8月25日（周二）

*-- 公布7月份进出口数字。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)

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