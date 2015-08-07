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货币新闻 | 2015年 8月 7日 星期五 10:06 BJT

芝加哥期市：大豆价格持坚，料将录得五周来首个周线涨幅

小麦上日触及每蒲式耳5.14美元的两周高位。

美国农业部(USDA)报告称，上周中国净取消50万吨美国旧作大豆的采购。根据USDA数据，这是2011年7月以来中国单周取消的最大数量，新作大豆总计42.6万吨的净销售仅部分抵销了这个取消的数量。

报告显示，上周2014/15年度玉米净取消总计2,700吨；2015/16市场年度的玉米净销售27.7万吨，低于市场预期。

USDA还报告，最近一周出口销售2015/16年小麦83.85万吨，为市场年高位，并超过市场预估的40-60万吨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 506.75 -0.25 -0.05% +0.95% 543.64 44

CBOT玉米 378.75 -1.75 -0.46% -1.17% 412.32 35

CBOT大豆 944.50 1.25 +0.13% -0.92% 985.08 47

CBOT稻米 $11.42 -$0.02 -0.17% -1.04% $11.01 66

美国原油 $44.76 $0.10 +0.22% -0.86% $50.78 22

汇率

欧元/美元 $1.093 $0.000 +0.04% +0.21%

美元/澳元 0.734 0.000 +0.01% -0.12%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/张若琪 审校 张涛/张荻)

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