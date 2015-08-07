芝加哥期市：大豆价格持坚，料将录得五周来首个周线涨幅

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
小麦上日触及每蒲式耳5.14美元的两周高位。
美国农业部(USDA)报告称，上周中国净取消50万吨美国旧作大豆的采购。根据USDA数据，这是2011年7月以来中国单周取消的最大数量，新作大豆总计42.6万吨的净销售仅部分抵销了这个取消的数量。
报告显示，上周2014/15年度玉米净取消总计2,700吨；2015/16市场年度的玉米净销售27.7万吨，低于市场预期。
USDA还报告，最近一周出口销售2015/16年小麦83.85万吨，为市场年高位，并超过市场预估的40-60万吨。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 506.75 -0.25 -0.05% +0.95% 543.64 44
CBOT玉米 378.75 -1.75 -0.46% -1.17% 412.32 35
CBOT大豆 944.50 1.25 +0.13% -0.92% 985.08 47
CBOT稻米 $11.42 -$0.02 -0.17% -1.04% $11.01 66
美国原油 $44.76 $0.10 +0.22% -0.86% $50.78 22
汇率
欧元/美元 $1.093 $0.000 +0.04% +0.21%
美元/澳元 0.734 0.000 +0.01% -0.12%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/张若琪 审校 张涛/张荻)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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