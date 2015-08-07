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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 10:13 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元承压，因澳元/新西兰元走高

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    * 在澳洲央行季度报告公布后，澳元买盘出现，新西兰元先是追随澳
元小幅走高 
    * 连破0.6550及前一交易日高点0.6556后触及0.6561，随后逆转
    * 澳元/新西兰元约上涨0.5%，最终打压新西兰元/美元走低 
    * 恒天然乳制品报价结果料将令人失望的预期将抑制买盘   
    * 小时图支撑位在0.6540，接下来是0.6520，在0.6560上方挂有卖单
，最新报0.6543/46(完)
      
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 (编译 刘秀红；审校 李爽)

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