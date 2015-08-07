《汇市简讯》新西兰元/美元承压，因澳元/新西兰元走高

0155GMT * 在澳洲央行季度报告公布后，澳元买盘出现，新西兰元先是追随澳 元小幅走高 * 连破0.6550及前一交易日高点0.6556后触及0.6561，随后逆转 * 澳元/新西兰元约上涨0.5%，最终打压新西兰元/美元走低 * 恒天然乳制品报价结果料将令人失望的预期将抑制买盘 * 小时图支撑位在0.6540，接下来是0.6520，在0.6560上方挂有卖单 ，最新报0.6543/46(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 李爽)