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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 10:12 BJT

离岸人民币：德意志银行新加坡分行五年期宝岛债以4.5%定价--消息

路透台北8月7日 - 两位消息人士周五指出，德意志银行 新加坡分行将在台湾发行五年期宝岛债，以4.5%定价，募资3亿元人民币。

路透暂时未能联系到发行人对此评论。

德意志银行此前已多次在台湾以总行或分行担任发行人，发行人民币及美元债券。(完)

台湾人民币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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