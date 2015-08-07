台湾汇市：台币早盘实质交投在既有区间窄幅波动，静候美国非农就业报告

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北8月7日 - 台币兑美元 周五早盘实质交投仍持于区间整理。交易员表示，由于美国非农就业报告稍晚即将公布，市场观望气氛偏浓令早盘交投清淡，台币实质交易也维持在既有区间窄幅波动。
他们指出，尽管韩元盘初稍微趋升靠向1,162，但台北汇市量能不彰，且台股走势仍显疲弱，持续失守8,500点的颈线重要支撑，致台币实质交投早盘暂在31.65附近狭幅整理，静候美国非农就业数据出炉。
“ 韩元开盘偏强，但没有FLOW(量)就没辙，台币就持在这边。”一位民营银行交易员说。
当地时间10:00，台北外汇成交量1.06亿美元，上日同时段1.22亿美元。台湾加权指数 跌0.60%，报8,399.15点；韩元兑美元 报1,163.25，上日收在1,166.2。
台币早盘实质交易区间落在31.640-31.658；上日交易区间在31.626-31.677。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘略见缩减；一个月美元/台币远汇 报31.665/31.690，上日收在31.635。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.600-31.700
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--《综述》希腊总理和法国总统希望8月底前达成纾困协议 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率