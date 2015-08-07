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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 10:16 BJT

台湾汇市：台币早盘实质交投在既有区间窄幅波动，静候美国非农就业报告

路透台北8月7日 - 台币兑美元 周五早盘实质交投仍持于区间整理。交易员表示，由于美国非农就业报告稍晚即将公布，市场观望气氛偏浓令早盘交投清淡，台币实质交易也维持在既有区间窄幅波动。

他们指出，尽管韩元盘初稍微趋升靠向1,162，但台北汇市量能不彰，且台股走势仍显疲弱，持续失守8,500点的颈线重要支撑，致台币实质交投早盘暂在31.65附近狭幅整理，静候美国非农就业数据出炉。

“ 韩元开盘偏强，但没有FLOW(量)就没辙，台币就持在这边。”一位民营银行交易员说。

当地时间10:00，台北外汇成交量1.06亿美元，上日同时段1.22亿美元。台湾加权指数 跌0.60%，报8,399.15点；韩元兑美元 报1,163.25，上日收在1,166.2。

台币早盘实质交易区间落在31.640-31.658；上日交易区间在31.626-31.677。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘略见缩减；一个月美元/台币远汇 报31.665/31.690，上日收在31.635。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.600-31.700

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--《综述》希腊总理和法国总统希望8月底前达成纾困协议 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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