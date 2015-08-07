英国经济：7月正职员工起薪增幅为18个月最低--REC/KPMG调查

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦8月7日 - 人力招聘机构调查显示，英国7月固定岗位起薪增速为18个月最低，企业聘雇速度为两年多来最慢，增添了劳动市场降温的迹象。
招聘及就业联合会(REC)公布本项月度报告的前一天，英国央行甫称尚不清楚最近聘雇下滑是因缺少熟手还是因为经济放缓。
REC称，正职和兼职员工聘雇增幅都是两年多来最低。职位空缺持续强劲上升，但增幅也是2013年中期以来最小，当时为英国劳动市场开始回升的时候。
正职员工平均起薪增速为一年半最慢，但许多招聘人员说，缺乏技能熟练人才仍将给薪资构成上升压力。(完) (编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。