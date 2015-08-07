英国经济：7月正职员工起薪增幅为18个月最低--REC/KPMG调查

路透伦敦8月7日 - 人力招聘机构调查显示，英国7月固定岗位起薪增速为18个月最低，企业聘雇速度为两年多来最慢，增添了劳动市场降温的迹象。

招聘及就业联合会(REC)公布本项月度报告的前一天，英国央行甫称尚不清楚最近聘雇下滑是因缺少熟手还是因为经济放缓。

REC称，正职和兼职员工聘雇增幅都是两年多来最低。职位空缺持续强劲上升，但增幅也是2013年中期以来最小，当时为英国劳动市场开始回升的时候。