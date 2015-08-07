券商观点：银行业不良率今年末将升至1.6%-1.8%，金融创新步伐减缓--中信

路透北京8月7日 - 针对今年上半年中国银行业新增不良贷款3,222亿元，超去年全年增量。中信证券最新银行业分析报告称，二季度新发生不良仍在增加，银行通过核销保证了不良数据的基本稳定，信用成本维持在0.9%-1%高位。预计不良率在年末将回升至1.6%-1.8%。

报告认为，2012年至今，银行业不良发生为结构性风险暴露，系统性金融风险稳步缓释中。商业银行有能力应对继续扩大的不良资产暴露，确保报表不良率处于平稳上行通道。

“不过金融创新步伐可能会有所减缓，可能主要是针对交易性金融产品和衍生金融产品，并且主要是存在监管真空的领域。”报告称。

但银行板块的长期债务风险稳步化解的逻辑并未破坏，上市银行业务模式转型的逻辑也仍然成立。

**以下为报告全文评论**

1. 对数据的再核对：2季度不良余额增幅环比1季度开始下降

仔细阅读媒体报导发现，文章中出现“银行业金融机构”和“商业银行”两个主体，且数据存在较大差异，比如前者和后者“关注类”贷款余额分别为4.18万亿和2.65万亿。因此，为得到真实合理且口径可比的不良数据，我们假设媒体数据真实并进行拆分；由于银监会季度公布数据为“商业银行”口径，我们数据结论如下：

（1）商业银行不良贷款余额1.08万亿，1、2季度增幅分别为1,399亿和985亿，2季度增幅出现下降；

（2）商业银行关注类贷款余额2.65万亿，1、2季度增幅分别为3841亿和1674亿，2季度增幅出现下降；

（3）商业银行不良率1.48%，分别较年初和1季度末提高14BP和9BP。

上述数据，符合我们对于银行不良贷款的判断：2季度新发生不良仍在增加，银行通过核销保证了不良数据的基本稳定，信用成本维持在0.9-1%高位。

（注：以上数据均是根据媒体数据进行测算，银行业金融机构贷款余额=不良额/不良率，2季度末为98.9万亿；商业银行贷款余额=关注额/关注率，2季度末余额为72.8万亿。）

2. 对风险的再认识：不良发生为结构性风险暴露，系统性金融风险稳步缓释中。

银行资产质量风险有两层含义：

1.系统性风险，存在对净资产的潜在冲击：如果发生系统性的金融风险可能引发金融危机，但政府多次明确防止金融发生系统性风险的政策底线，我们判断伴随债务置换、房地产市场企稳、工业企业去产能进程推进，系统性风险在稳步缓释过程中。

2.结构性风险，影响拨备和利润表：如果发生损失将对银行利润产生影响，但对金融体系不会产生系统性冲击，我们判断2012年至今不良呈现结构性暴露的特征：

（1）2011-2013年体现在低附加值制造业，比如珠三角/长三角地区的小微企业、商贸服务业等，该部分不良通过2012-2014年的退出/清收/处置已经得到妥善处理；

（2）2014-2015年体现在过剩产能行业，比如大型的钢铁/煤炭等企业，该部分不良自2014年下半年以来新生成加快，尤其是2015年1季度伴随经济走弱呈现加剧势头，但预计伴随稳增长政策推进，2015下半年部分区域、部分行业的恶化趋势将开始放缓。

3. 对银行的抗压测试：以丰养欠，抗压能力强。

银行到底能不能稳定应对不良，还是数据先说话，仍然使用“商业银行”的可比口径。

1、不良率（不良/贷款）1.48%，拨贷比（拨备/贷款）2.9%，这意味着即使银行不良余额从当前的1万亿增加到2万亿，银行过去计提的拨备都能完全应对。

2、信用成本（当期计提拨备/贷款）0.9%，这意味着每年商业银行仍保持着谨慎的拨备计提策略，在当年新发生不良率在0.9%以内时，并不会额外计提拨备，即不会对利润表发生侵蚀。

3、敏感性测算。若2015年内新发生的问题资产同比增幅20%-40%（合6922亿，2014年估计为4944亿，2013年估计为2017亿）、商业银行信用成本为0.9%（2014年为0.83%，2013年为0.58%）的情况下，如果商业银行保持拨贷比不变，那么2015年末的不良率水平约在1.27%-1.59%附近（2014年末为1.25%，2013年末为1.00%）。

我们认为，这意味着商业银行有能力应对继续扩大的不良资产暴露，确保报表不良率处于平稳上行通道。

4. 对风险数据的预判：预计15年底不良率回升至1.6-1.8%，稳态不良率2%

我们对银行不良发生做出如下判断：

（1）规模上，预计2015年问题资产增速维持在40%，银行主动加大拨备和核销力度控制不良资产余额，不良率在年末将回升至1.6%-1.8%。

（2）节奏上，2015年下半年，部分银行新生成走稳，2016年有望在总量层面迎来环比改善；

（3）信用成本上，预计2015-2016年上市银行平均信用成本在0.90%/0.85%，不会发生由于不良增加而调整盈利预测的局面；

（4）稳态数据，银行业长期稳态不良率为2%，这一水平与国际银行业和中国经济转型现实情况符合。

5. 对投资逻辑的再评估：股市风波不改“债务风险化解+业务模式转型”。

我们认为，股市流动性风波逐渐平稳后，机构投资者配置行为和风险意识将发生颠覆性变化，价值投资策略将被更多投资者选择，低估值、高流动性板块的投资吸引力增加。部分投资者担忧金融改革进程可能会由于股市流动性风波而放缓，我们认为：

（1）金融创新步伐可能会有所减缓，可能主要是针对交易性金融产品和衍生金融产品，并且主要是存在监管真空的领域；

（2）以提升金融效率为背景的改革正在自下而上发生，包括银行业的管理转型、业务转型和客户转型，也包括银行的互联网金融发展，这是现代经济和金融企业发展的必然趋势；

（3）法律层面的《证券化》和《商业银行法》仍在积极推进修订，自上而下的制度改革仍将积极推进。因此我们认为，银行板块的长期债务风险稳步化解的逻辑并未破坏，上市银行业务模式转型的逻辑也仍然成立。