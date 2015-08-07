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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 10:31 BJT

《汇市简讯》日本散户加入逢高出脱美元/日圆阵营

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* 日本散户投资者与出口商一起加入抛售美元/日圆大军

* 期权相关兴趣也较为浓厚，今日有14.6亿美元位于125.00日圆的期权到期

* 但从124.50附近开始向下仍挂有买单

* 目前为止，东京市场交投淡静

* 相比即将公布的日本央行政策声明及其总裁黑田东彦的讲话，市场更加关注美国今日稍晚出炉的非农就业数据

* 美元/日圆目前为止交投于124.67-79区间，欧元/日圆交投于136.22-33。(完)

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