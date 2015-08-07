台湾债市：10年券殖利率早盘创逾两年新低，受美债及台股续挫带动

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月7日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周五早盘创逾两年新低。交易员称，美债殖利率走低，且台股开盘续跌，吸引大型金融机构及短多买盘进场，引爆新一波轧空行情，多方气焰盛，带动殖利率进一步下杀。
一证券商交易员指出，因市场资金宽松，大型金融机构有消化过剩资金的压力，近日持续站在买方，短多买盘跟着做多；但票券商交易员认为，短线殖利率跌幅已不小，且已跌至相对较低水准，操作趋谨慎。
〞今天是轧空手，因为行情看好，短线买盘涌入，潜在最大风险是停利卖压出笼。〞前述证券商交易员说。
一位大型公股银行主管则表示，随着台股开低，早盘债市短多买盘续攻，但从两年券及五年券104/9 殖利率未再创近期新低观察，中长券殖利率距离底部应不远。
104/5殖利率目前盘中最低跌至1.3850%，创10年券逾25个月新低，此前盘中低位为2013年6月20日的1.3800%。
本地时间10:31时，台湾股市加权指数 下跌0.33%，报8,421.9点。
美国公债价格周四上涨，因谨慎的交易商在美国周五公布关键的就业报告前轧平仓位，且通胀忧虑减轻也刺激了对较长期公债的买盘。
交易员预估，今天五年券104/9殖利率主要波动区间暂看0.910-0.930%；10年券104/5殖利率则在1.390-1.420%。
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--《综述》美国初请失业金人口小涨，但不改就业市场稳步改善大势 （完） (记者 罗两莎; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”