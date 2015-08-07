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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 10:55 BJT

日本股市：近期上涨股遭获利回吐拖累股市小跌，将迎美国就业数据

主要面向内需的公司股票领跌，这些个股此前数周表现亮眼，因为投资者回避出口类股以及其他对全球经济放缓更敏感的股票。

零售商Seven & I 下跌1.4%，在核心30家最大成分股中跌幅领先。

东京证交所零售类指数 下滑1.3%。该指数今年至今累计上涨37%，是日本股市表现最佳的板块之一。

制药类指数 下跌1.5%，今年至今涨幅超过35%。包括铁路和卡车公司的陆上交通类指数 跌1.9%。

“这次，美国非农就业数据将成为判断美联储是否会在9月升息的大事件，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师Masahiro Ayukai称。

“因此，一些市场人士在数据公布前平仓是很自然的，”他补充说。(完)
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