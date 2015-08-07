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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 10:54 BJT

重发-《汇市简讯》美元指数整固，等待美国非农就业数据公布

(重发以整齐格式) 0235GMT

* 美元指数在亚洲市场呈现十字星型态，开盘跌0.15%，在今日稍晚美国非农就业数据公布前进行整固

* 路透对非农就业报告的调查结果：link.reuters.com/vux35w

* 20日波林格区间收窄，5、10、20日及月移动均线上移

* 动能研究呈中性，格局仍为净看多

* 若收高于98.14将上看4月高点99.99

* 图表：link.reuters.com/wux35w(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 李婷仪)

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