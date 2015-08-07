重发-《汇市简讯》美元指数整固，等待美国非农就业数据公布

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元指数在亚洲市场呈现十字星型态，开盘跌0.15%，在今日稍晚美国非农就业数据公布前进行整固
* 路透对非农就业报告的调查结果：link.reuters.com/vux35w
* 20日波林格区间收窄，5、10、20日及月移动均线上移
* 动能研究呈中性，格局仍为净看多
* 若收高于98.14将上看4月高点99.99
* 图表：link.reuters.com/wux35w(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”