版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 11:08 BJT

韩国金融市场：韩股创一个月低点韩元微升，关注美国非农就业数据

LG显示器 跌4%，受显示器面板未来几季需求下滑担忧拖
累。
    
    三星物产 和第一毛织 分别下跌3.8%和3.7%。
    
    外国投资者料连续第三个交易日卖超韩股，今日稍早在韩国主板市场
卖超331亿韩元(2,844万美元)的韩股。
    
    韩元兑美元早盘小幅上涨，主要受国内出口商的结算需求提振，不过
投资者在美国非农就业数据公布前保持谨慎。
    
    韩元兑美元  涨0.2%至1,164.0，早盘时段触及7月29
日以来最高1,160.9。
    
    “韩元料将在今日稍晚回吐涨幅。美非农就业数据公布前市场交投谨
慎，”Eugene Futures外汇分析师Kim Moon-il称。
    
    韩国三年期公债9月合约 下滑0.01点，报109.15。
    
                                 0221GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,164.0        1,166.2
    日圆/韩元       9.3280/326         9.3201
    韩国公债期货 *          109.15         109.16
    韩国综合股价指数     2,010.55       2,013.29
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
         
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             
    
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
    欧洲股市报导             日本股市报导               
  
    香港股市报导             中国股市报导               
 
    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 孙国玉/刘秀红；审校 杜明霞/戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐