韩国金融市场：韩股创一个月低点韩元微升，关注美国非农就业数据

LG显示器 跌4%，受显示器面板未来几季需求下滑担忧拖 累。 三星物产 和第一毛织 分别下跌3.8%和3.7%。 外国投资者料连续第三个交易日卖超韩股，今日稍早在韩国主板市场 卖超331亿韩元(2,844万美元)的韩股。 韩元兑美元早盘小幅上涨，主要受国内出口商的结算需求提振，不过 投资者在美国非农就业数据公布前保持谨慎。 韩元兑美元 涨0.2%至1,164.0，早盘时段触及7月29 日以来最高1,160.9。 “韩元料将在今日稍晚回吐涨幅。美非农就业数据公布前市场交投谨 慎，”Eugene Futures外汇分析师Kim Moon-il称。 韩国三年期公债9月合约 下滑0.01点，报109.15。 0221GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,164.0 1,166.2 日圆/韩元 9.3280/326 9.3201 韩国公债期货 * 109.15 109.16 韩国综合股价指数 2,010.55 2,013.29 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 孙国玉/刘秀红；审校 杜明霞/戴素萍)