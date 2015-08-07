澳新汇市：澳元有望实现周线上涨，新西兰元等待有关恒天然消息

取而代之的是，央行指出一旦美联储今年开始收紧货币政策，澳元有进一步下跌的“适当机会”。

央行也下调明年经济成长预估，但预计2017年将回升至3%以上。

“他们要表达的是，由于通胀仍处于区间之内，央行将可实现高于趋势水平的增长，”道明证券(TD Securities)首席亚太宏观策略分析师Annette Beacher说。“这是利率按兵不动的印证。”

新西兰元 持平在0.6545美元左右，观望乳品巨擘恒天然(Fonterra)对明年支付酪农的收购价预估。

新西兰元第一道支撑位在六年低点0.6490附近，上档阻力在0.6565。(完)

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