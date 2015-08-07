澳新汇市：澳元有望实现周线上涨，新西兰元等待有关恒天然消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
取而代之的是，央行指出一旦美联储今年开始收紧货币政策，澳元有进一步下跌的“适当机会”。
央行也下调明年经济成长预估，但预计2017年将回升至3%以上。
“他们要表达的是，由于通胀仍处于区间之内，央行将可实现高于趋势水平的增长，”道明证券(TD Securities)首席亚太宏观策略分析师Annette Beacher说。“这是利率按兵不动的印证。”
新西兰元 持平在0.6545美元左右，观望乳品巨擘恒天然(Fonterra)对明年支付酪农的收购价预估。
新西兰元第一道支撑位在六年低点0.6490附近，上档阻力在0.6565。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 孙国玉/李婷仪 审校 于春红/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”